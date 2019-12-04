شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُحدد نقاط القوة والضعف فى الهلال السوداني قبل مواجهته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر نقاط القوة والضعف في فريق الهلال السوداني قبل مواجهته المرتقبة المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام، والتي تأتى في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد فايلر خلال المحاضرات العملية للاعبيه أن أبرز نقاط قوة الفريق السوداني هي الاستغلال الأمثل للكرات العرضية وإجادة الألعاب الهوائية سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، بينما يعيب الفريق الضعف الواضح لحارس مرماه ومن بعده خط الدفاع، الذي ينهار بمجرد الضغط عليه وهي الأمور التي انكشفت بعد دراسة مباريات الهلال السوداني في الفترة الأخيرة.