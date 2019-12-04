شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن جبنة وعبد الظاهر يغيبان عن مباراة أسوان وطنطا في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب ثنائي أسوان أحمد عبد الظاهر وعبد الرحمن جبنة، عن مباراة أبناء الجنوب أمام طنطا المقرر إقامتها الأحد المقبل، حيث يلتقي الفريقان على استاد أسوان الرياضي في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.

يأتي غياب الثنائي عن المباراة المرتقبة بسبب تعرضهما لإصابة الجزع في الرباط الداخلي للركبة حيث يدرس الجهاز بقيادة مجدي عبد العاطي مدرب الفريق، الدفع بوجوه جديدة خلال مباراة أبناء الجنوب مع طنطا لتعويض غياب الثنائي.

ويواصل الفريق الأسواني تدريباته على فترتين يوميًا استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام طنطا، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب مواجهة بيراميدز في الدوري خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

Advertisements

ويحتل فريق أسوان المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 5 نقاط، حصدها أبناء الجنوب من 6 جولات، حيث تعادل الفريق الأسواني في مباراتي بيراميدز وإف سي مصر، وفاز على مصر المقاصة وخسر في مواجهتي الأهلي والمقاولون.