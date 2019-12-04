بالفيديو: محمد عودة: صلاح كان يميل للانتقال للأهلي قبل الاحتراف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال محمد عودة، المدير الفني السابق لفريق بتروجت، إن لاعب فريقه الأسبق محمد صلاح كان يُفضل الانتقال للأهلي خلال تواجده في صفوف المقاولون العرب حال فشل احترافه في الخارج.

صلاح كان محط أنظار الأهلي والزمالك خلال فترة تواجده بنادي المقاولون العرب ولكن عرض نادي بازل السويسري فتح له باب الاحتراف الأوروبي.

عودة، أضاف خلال حلوله ضيفًا في برنامج Super Time بفضائية تايم سبورت مع الإعلامي كريم رمزي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:"صلاح كان يميل للأهلي قبل الاحتراف ومن صغره وهو لديه الطموح".

Advertisements

وعقد مدرب المقاولون الأسبق مقارنة بين محمد صلاح وزميله في المقاولون محمد زيكا، قائلاً:"كان هناك ثلاثي مميز في المقاولون صلاح والنني وزيكا وزيكا كان رقم 1 كان أفضل من الثنائي بكثير وشارك قبلهم بمباراة مع الفريق الأول مع كابتن محمد رضوان ولكن هذا درس للجميع".

وتابع المدير الفني الأسبق للمقاولون:"صلاح كان لديه طموحًا وهو ما شكل فارق بينه وبين زيكا الذي لعب لصالح الإنتاج، المقاولون والداخلية فكان خارج الملعب غير ملتزم ويسهر كثيرًا عكس صلاح الذي كان لديه التزام رهيب يستيقظ مبكرًا وينام مبكرًا والأن أين زيكا وأين صلاح؟".

وتطرق عودة في حديثه الانتقادات التي يتعرض لها محمد النني، المعار من صفوف آرسنال لنادي بشكتاش التركي:" عملت معه في المقاولون لديه مجهود رهيب ويتميز بالتمريرات الصحيحة ولكن لا أصدق أن هذا النني مع المنتخب فأصبح لديه تمريرات خاطئة لست معجبًا بأدائه حاليًا فهو يمتلك الكثير ولكنه كان يسير في أوروبا مع آرسنال جيدًا والآن يسير في الدوري التركي بصورة جيدة".