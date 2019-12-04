إيناس مظهر: كنت دائما أدلي بصوتي لرونالدو لكن صلاح كان الأجدر منه

أكدت إيناس مظهر، الصحفية بالأهرام ويكلي، أن تصويتها لمحمد صلاح في جائزة البالون دور كأفضل لاعب بالعالم عن قناعة تامة.
وقالت إيناس خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد : "صوتت لمحمد صلاح كأفضل لاعب في العالم للموسم الثاني على التوالي، واختياري له في جائزة البالون دور نابع عنقناعة تامة بأحقيته في ذلك".
وأكملت: "كان صوتي دائما لرونالدو في جائزة البالون دور، لكن صلاح كان الأجدر منه هذا العام وأثق في قدرته على الفوز بها بالمستقبل".
وتوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني بجائزة البالون دور، وجاء فيالمركز الثاني الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، ثم رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في المركز الثالث، وماني لاعب الريدز في المركز الرابع، بينما أحتل النجم الدولي محمد صلاح جناح ليفربول المركز الخامس.
الجدير بالذكر أن صلاح قد حقق المركز السادس في ترتيب الأفضل بحسب مجلة فرانس فوتبول الشهيرة العام الماضي ، والتي كان قد توج بها الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني.
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