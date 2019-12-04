كلوب يعلق على إمكانية التعاقد مع سانشو نجم دورتموند

علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية النادي على التعاقد مع الموهوبة الشابة، جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ٢٠٢٠.

قال كلوب في تصريحاته إلى أنه من الصعب التعاقد معه، هو لاعب موهوب ومثير للإهتمام، لكن سعره مشكلة بالنسبة

لنا، لا أعلم من أين تأتي الأخبار بأننا مهتمين به، لم نتحدث عنه من قبل.

وأضاف:" سعر سانشو مرتفع للغاية، هى المشكلة الأولى بالنسبة لنا، لا يوجد شئ آخر نستطيع قوله، اعلم ما سيقوله الآخرون، لكن لا

يهم".

وكانت قد ربطت تقارير إنجليزية بأهتمام ليفربول بضم سانشو وأن النادي قد تواصل مع اللاعب، بشأن ضمه واللعب مع الريدز، ويعد سانشو من أفضل المواهب الشابة في الوقت الحالي، لما يملكه من إمكانيات ومهارات كبيرة.

وأبدت الكثير من الأندية اهتمامها باللاعب الإنجليزي، مثل مانشستر يونايتد، وريال مدريد من أجل ضمه، ومستعدة لتقديم عرض كبير، لإقناع إدارة النادي الألماني بالتخلي عنه.