جوارديولا: المنافسة على الدوري الإنجليزي انتهت

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، أن المنافسة على لقب الدوري أصبحت صعبة وقد انتهت بالنسبة لفريقه.

وأضاف جوارديولا في تصريحات عقب مباراة السيتي وبيرنلي، والتي انتهت برباعية مقابل هدف لصالح الفريق السماوي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من البريميرليج :" لقب الدوري انتهى بالنسبة لنا، نحن غير منافسين

عليه، ولا أحد يعطينا الفرصة لذلك".

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وواصل:" سيكون من الجنون لو قلنا ذلك، لكننا نفكر في المباراة المقبلة وأنفسنا فقط". ويبتعد مانشستر سيتي الوصيف وحامل لقب في الموسميين الماضيين، عن ليفربول المتصدر بفارق ٨ نقاط، قبل خوض الأخيرة مساء اليوم

الأربعاء مباراته ضمن الجولة الخامسة عشر، أمام إيفرتون، حيث يملك ليفربول ٤٠ نقطة في صدارة الدوري، بينما يملك مان سيتي ٣٢ نقطة في وصافة ترتيب جدول الدوري بالمناصفة مع ليستر سيتي الذي يملك نفس عدد النقاط.

وتنافس الفريقين الموسم الماضي، طوال الموسم على اللقب، وتبادلًا تصدر الدوري، حتى نجح السيتي في النهاية بالتتويج باللقب بفارق نقطة، حيث وصل للنقطة ٩٨، بينما حصد ليفربول ٩٧ نقطة.