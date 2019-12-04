تامر مصطفي مديراً فنياً لمنتخب السويس خلفاً لمحمد صلاح

اتفق مجلس إدارة نادي منتخب السويس برئاسة محمد أحمد هلال بشكل نهائي مع المدرب تامر مصطفي ليكون مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بنادي السويس خليفا للمدرب السابق محمد صلاح الذي تولى تدريب الترسانة أمس.

السيرة الذاتية لتامر مصطفي:

هو لاعب سابق بالمقاولون العرب وحصل معهم ع كأس مصر و كأس أفريقيا ثم لعب للقناه بالدوري الممتاز.

وعمل تامر مدير فني بقطاع ناشئيين وادي دجلة وحصل على 4 بطولات خلال 4 مواسم.

وأيضاً عمل تامر مدرب مساعد لوادي دجله و مدرب عام بالجونه بالدوري الممتاز موسمين أحدهما مع الألماني تسوبيل و آخر مع محمد عبد السميع، وتم ترشيحه من الراحل محمود الجوهرى خلال توليه مدير فني الاتحاد الأردني للعمل بفريق الشباب الأردني بالدوري الممتاز مع علاء نبيل و فكري صالح، ووصل إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا، ثم عمل مدرب عام مع علاء

نبيل بالشباب السعودي.



حقق المدرب تامر مصطفي إنجازات مع نادي الشباب بفوزه بكأس الأمير فيصل بن فهد للأندية الأوليمبية 2014، والوصيف في العام 2015

وتولى المدير الفني لفريق كوكاكولا موسم ٢٠١٧ _ ٢٠١٨ بمجموعة بحري وحصل على المركز الثالث خلف حرس الحدود و كفر الشيخ

لينتقل فريق كوكاكولا إلى مجموعه القاهرة والقناة الموسم الماضي ونافس حتى الأسابيع الأخيرة ع الصعود للدوري الممتاز و أنهى الدوري ف المركز الرابع.

واخيرا عمل تامر مصطفى مدير فني للتقدم السعودي قبل أن ينهي رحلته بالسعوديه للاختلاف مع إدارة النادي و العوده الى مصر.