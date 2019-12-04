رياضة | تاريخ مواجهات الزمالك والشرقية قبل موقعة كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات الزمالك والشرقية قبل موقعة كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر لعام 2019، لاستضافة المواجهة المثيرة بين الزمالك والشرقية، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بالموسم الحالي.

يخوض الزمالك مباراة اليوم ضد الشرقية بعد عاصفة من الأزمات ضربت الفريق خلال الأيام الماضية، حيث تعرض لهزيمتين متتاليتين أمام إنبي بالدوري الممتاز، ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا، ثم اقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة ميتشو، وفسخ التونسي حمدي النقاز تعاقده مع النادي بسبب مستحقاته المتأخرة وتمرد بعض اللاعبين الآخرين بسبب أزمة المستحقات التي تحاول الإدارة السيطرة عليها وإنهائها في أسرع وقت.

وتعاقد نادي الزمالك مع مدير فني جديد لقيادة الفريق خلفًا لـ"ميتشو"، وهو المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي والرجاء المغربي، والذي حضر لمصر مساء الثلاثاء لبدء مهمته رسميًا مع الفارس الأبيض، ويعاونه سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز، وسيتواجد في مباراة الزمالك والشرقية على ستاد القاهرة اليوم الأربعاء.

تاريخ مواجهات الزمالك والشرقية:

تقابل فريق الزمالك مع نظيره فريق الشرقية في 8 مواجهات سابقة في بطولة الدوري المصري الممتاز، فاز الفارس الأبيض في 6 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 16 هدف واستقبلت شباكه 7 أهداف.

ويعتبر عبد اللطيف الدوماني نجم الزمالك السابق الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث سجل 3 أهداف، بينما أيمن عبد العزيز الأكثر مشاركة بـ 4 مباريات.

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وجاءت نتائج المواجهات بين الفريقين كالتالي:

- أول مواجهة بين الفريقين كانت في موسم 1974 – 1975 بالدوري الممتاز، وفاز الزمالك 2-1 سجلهما (علي خليل – فاروق جعفر)، وفي مباراة الدور الثاني بالموسم نفسه فاز الفارس الأبيض 2 – 0 سجلهما (فاروق جعفر – محمود الخواجة).

- تقابل الفريقين مجددًا في موسم 1998 – 1999 بالدوري المصري الممتاز، وفاز الزمالك في مباراتي الدورين الأول والثاني بنتيجة 2-1، 1-0 على الترتيب سجل أهداف الأبيض (محمد صبري – أحمد عبد الله – سامي الشيشيني)

- تجدد اللقاء بين الفريقين في موسم 1999 – 2000، حيث التقي الفريقين بالدور الأول يوم 16 نوفمبر 1999 وفاز فريق الشرقية بهدف دون مقابل، بينما اقيمت مباراة الدور الثاني يوم 18 يونيو 2000 وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 7 -3 سجل الأهداف (الدوماني "هاتريك" – أحمد حسام – مشالي – طارق السيد – أيمن عبد العزيز).

- آخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في موسم 2016 – 2017، حيث اقيم لقاء الدور الأول في 24 ديسمبر لعام 2016 ، وانتهت بفوز الزمالك 2-0، وسجل الهدفين (اسامة إبراهيم – أحمد رفعت)، بينما اقيمت مباراة الدور الثاني في 5 أبريل 2017، وفاز بها فريق الشرقية بهدف نظيف سجله اللاعب (محمد ميدو).

موعد مباراة الزمالك ضد الشرقية بكأس مصر:

تنطلق مباراة الزمالك ضد الشرقية اليوم الأربعاء 4 / 12 / 2019 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، علي ستاد القاهرة الدولي، وستذاع عبر قنوات أون سبورت، وتايم سبورت، كما يمكن متابعة المباراة عبر روابط البث المباشر على موقعنا.