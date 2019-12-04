رياضة | التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق توتنهام إلى مواجهة نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2019، على ملعب الأولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقام اللقاء في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادبة عشر ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

الغيابات والتشكيل المتوقع لتوتنهام في مواجهة مانشستر يونايتد:-

سيفتقد توتنهام إلى خدمات كلا من؛ حارسه الأساسي هوجو لوريس، وإيريك لاميلا وبن ديفيز، بسبب معاناتهم من الإصابه، ولن يغيب أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

وسيدفع جوزيه مورينيو، المدير الفني لتتوتنهام بجازيديس في حراسة المرمى، وأمامه يان فيرتونخن، وتوبي ألدرفايرلد، وسانشيز، وسيرجي أورير، وسيضع إيريك داير، وهاري وينكس في قلب الميدان، وأمامهم هيونج مين سون، وديلي آلي، وموسى سيسوكو، فيما سيقود الهجوم هاري كين.

Advertisements

حراسة المرمى: بجازيديس

خط الدفاع: يان فيرتونخن - توبي ألدرفايرلد - سانشيز - سيرجي أورير

خط الوسط: إيريك داير - هاري وينكس

خط الوسط الهجومي: هيونج مين سون - ديلي آلي - موسى سيسوكو

خط الهجوم: هاري كين

يتواجد الشياطين الحمر في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 18 نقطة، جمعهم من 14 لقاء، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 6، وخسر 4 مواجهات، فيما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 20 نقطة، حصدهم من 14 مباراة؛ فاز في 5 مواجهات، وتعادل في مثلهم، فيما تلقى هزيمة في 4 لقائات.