رياضة | مفاجأة.. مانشستر يونايتد يستهدف خطف نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مانشستر يونايتد يستهدف خطف نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خطف واحد من نجوم نادي برشلونة لإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

مانشستر يونايتد يرغب في ضم فيدال

وأكد موقع "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزي أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في ضم التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط نادي برشلونة خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

سبب رغبة مانشستر يونايتد في ضم فيدال

وأشار الموقع إلى أن نادي مانشستر يونايتد يريد ضم فيدال لتدعيم مركز الوسط في الفريق تحسبا لرحيل الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق في الشتاء القادم حسب ما أشارت بعض التقارير الصحفية.

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موقف فيدال من الرحيل عن برشلونة

وذكر الموقع أن فيدال أظهر رغبته في الرحيل عن برشلونة في الشتاء القادم أو في الصيف في حالة أنه لم يشعر أنه له دور وأهمية في الفريق الفترة القادمة.

مشاركات أرتورو فيدال مع نادي برشلونة الموسم القادم

وقد شارك أرتورو فيدال في 14 مباراة فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف ولم يصنع أي هدف.

ترتيب نادي برشلونة حتى الآن في الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.