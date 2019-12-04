رياضة | صدمة جديدة تنتظر أرسنال في الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة جديدة تنتظر أرسنال في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر نادي أرسنال الإنجليزي جماهير الفريق تلقي صدمة جديده خلال فترة الانقالات الشتوية القادمة.

ثنائي أرسنال يفكران في الرحيل عن الفريق

وكشفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن ألكسندر لاكازيت وإيمريك أوباميانج مهاجما نادي أرسنال يفكران في الرحيل عن صفوف الجانرز في الشتاء القادم.

سبب رغبة لاكازيت وأوباميانج في الرحيل عن أرسنال

وأشارت الصحيفة إلى أن لاكازيت وأوباميانج يفكران في الرحيل عن الفريق في يناير القادم بسبب إحساسهم بتدهور حاالة الفريق بشكل كبير وخصوصا عقب رحيل الإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق.

حالة وحيده تجعل لاكازيت وأوباميانج يستمران مع أرسنال

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كما ذكرت الصحيفة إلى أن هناك حالة وحيده تجعل لاكازيت وأوباميانج يستمران مع أرسنال حتى الموسم القادم وهي تأهل الفريق إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

مشاركات لاكازيت مع أرسنال هذا الموسم

وقد شارك ألكسندر لاكازيت في 15 مباراة حتى الآن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.

مشاركات أوباميانج مع نادي أرسنال هذا الموسم

فيما شارك أوباميانج في 21 مباراة حتى الآن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 15 هدف ولم يصنع أي أهداف.

ترتيب نادي أرسنال في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي أرسنال في المركز التاسع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.