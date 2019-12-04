- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر سيتي يستعيد بريقه ويكتسح بيرنلي برباعية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مانشستر سيتي يستعيد بريقه ويكتسح بيرنلي برباعية
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
حقق فريق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على مضيفه بيرنلي بنتيجة 4-1 ، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء بملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي "البريميرليج".
أهداف مانشستر سيتي ضد بيرنلي
وجاء الهدف الأول من مجهود فردي رائع للبرازيلي جابرييل خيسوس مهاجم الفريق، بعدما تلقى تمريرة من الإسباني المخضرم دافيد سيلفا ليضعها بشكل رائع على يسار الحارس، لينتهي الشوط الأول 1-0 للسيتي.
فى الشوط الثاني، أضاف مانشستر سيتي 3 أهداف أخرى عبر خيسوس ورودري والبديل رياض محرز في الدقائق 50 و68 و87 على الترتيب، قبل أن يحرز روبي برادي هدف الشرف الوحيد للمضيف في الدقيقة 89 .
بهذه النتيجة يقفز مانشستر سيتي لوصافة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 32 نقطة مؤقتا خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق 8 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز الـ11 برصيد 18 نقطة.
وأهدر مانشستر سيتي نقطتين بتعادله مع نيوكاسل 2-2 في المباراة التي جمعتهما الجولة الماضية بملعب "سانت جيمس بارك".
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يستعيد بريقه ويكتسح بيرنلي برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.