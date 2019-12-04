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مانشستر سيتي يستعيد بريقه ويكتسح بيرنلي برباعية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مانشستر سيتي يستعيد بريقه ويكتسح بيرنلي برباعية

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

مانشستر سيتي يستعيد بريقه ويكتسح بيرنلي برباعية

متابعات_الخليج 365

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على مضيفه بيرنلي بنتيجة 4-1 ، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء بملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي  "البريميرليج".

 

أهداف مانشستر سيتي ضد بيرنلي

وجاء الهدف الأول من مجهود فردي رائع للبرازيلي جابرييل خيسوس مهاجم الفريق، بعدما تلقى تمريرة من الإسباني المخضرم دافيد سيلفا ليضعها بشكل رائع على يسار الحارس، لينتهي الشوط الأول 1-0 للسيتي.

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فى الشوط الثاني، أضاف مانشستر سيتي 3 أهداف أخرى عبر خيسوس ورودري والبديل رياض محرز في الدقائق 50 و68 و87 على الترتيب، قبل أن يحرز روبي برادي هدف الشرف الوحيد للمضيف في الدقيقة 89 .

 

بهذه النتيجة يقفز مانشستر سيتي لوصافة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 32 نقطة مؤقتا خلف صاحب الصدارة بفارق 8 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز الـ11 برصيد 18 نقطة.

 

وأهدر مانشستر سيتي نقطتين بتعادله مع نيوكاسل 2-2 في المباراة التي جمعتهما الجولة الماضية بملعب "سانت جيمس بارك".  

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