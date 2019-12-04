شكرا لقرائتكم غياب ثنائي أسوان امام طنطا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب ثنائي أسوان أحمد عبد الظاهر وعبد الرحمن جبنة، عن مباراة أبناء الجنوب أمام طنطا المقرر إقامتها الأحد المقبل، حيث يلتقي الفريقان على استاد أسوان الرياضي في إطار منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

يأتي غياب الثنائي عن المباراة المرتقبة بسبب تعرضهما لإصابة الجزع في الرباط الداخلي للركبة حيث يدرس الجهاز بقيادة مجدي عبد العاطي مدرب الفريق، الدفع بوجوه جديدة خلال مباراة أبناء الجنوب مع طنطا لتعويض غياب الثنائي.

Advertisements

ويواصل الفريق الأسواني تدريباته على فترتين يومياً استعداداً للمباراة المرتقبة أمام طنطا، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب مواجهة بيراميدز في الدوري خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

ويحتل فريق أسوان المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 5 نقاط، حصدها أبناء الجنوب من 6 جةلات، حيث تعادل الفريق الأسواني في مباراتي بيراميدز وإف سي مصر، وفاز على مصر المقاصة وخسر في مواجهتي الأهلي والمقاولون.