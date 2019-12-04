شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن: الأهلي لا يعتمد على ابناءه لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال عادل خلال تصريحات تلفزيونية: "الأهلي لا يعتمد على أبناءه في الكثير من الأوقات لأنه أكثر استقرارا ويمنح المدرب حرية كاملة لاختيار معاونيه". وأكمل : "أفضل مناخ لمدرب كرة قدم هو مناخ النادي الأهلي، كما أن الزمالك تعاقد مع كارتيرون لدرايته بالكرة المصرية".

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