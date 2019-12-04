شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن: كوبر لم يصعد بمصر إلى كأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال عادل خلال تصريحات تلفزيونية : "كوبر لم يصعد بمصر إلى كأس العالم وإنما المجموعة التي وقع بها المنتخب ساعدته على ذلك".

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وعن حسام البدري: "لماذا نحاسب حسام البدري سريعا يجب الصبر عليه، وأثق في قدرته على تحقيق نتائج أفضل من سابقيه في منتخب مصر".

وأتم : "لو دربت منتخب مصر سأضم 10 لاعبين من المنتخب الأولمبي".