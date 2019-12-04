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الطلائع يبدأ الاستعداد لمواجهة دكرنس بكأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف اليوم الأربعاء فريق طلائع الجيش تدريباته فى الواحدة ظهرًا على استاد جهاز العسكرى استعدادًا لمواجهة دكرنس بعد أن منح طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه راحة من مران أمس عقب العودة من الإسكندرية.

تأكد غياب على الفيل لاعب طلائع الجيش عن مباراة فريقه المقبلة أمام دكرنس بدور الـ 32 لكأس مصر والمقرر لها السبت المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى بداعى الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة سموحة .

وخسر الطلائع من سموحة بهدفين مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس للدوري .

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ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات لم يحقق الفوز وتعادل فى 4 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه 6 اهداف .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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