شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 / 12 / 2019 فى كأس مصر والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 4 / 12 / 2019 بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر إذ تقام مباراة المقاولون العرب والجزيرة مطروح على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة الزمالك والشرقية على استاد القاهرة الدولى

موعد مباراة المقاولون العرب والجزيرة مطروح

تقام مباراة المقاولون العرب والجزيرة مطروح فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ويسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاستعادة أمجاد ذئاب الجبل مع بطولة كأس مصر عن طريق مواصلة مشواره بنجاح سعيًا للتتويج باللقب الرابع فى تاريخه لاسيما أن الفريق يعيش فترة انتعاشة كروية فى ظل نتائجه المتميزة ببطولة الدوري حيث يتصدر جدول المسابقة برصيد 13 نقطة بعد مرور 6 جولات.

على الجانب الآخر تأهل فريق الجزيرة مطروح لهذا الدور عقب الإطاحة بفريق السنبلاوين بركلات الترجيح 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

وانتهت مباريات الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر التى أقيمت خلال الفترة بين 20 نوفمبر الماضى حتى الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

موعد مباراة الزمالك والشرقية

تقام مباراة الزمالك والشرقية فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولى فى مواجهة يدخلها الفارس الابيض تحت قيادة فنية جديدة بعدما أعلن مجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تعيين الفرنسى باتريس كارتيرون، مديرًا فنيًا للفريق خلفا للصربى ميتشو، حيث ستكون المباراة هى بداية عمله الرسمى مع الأبيض بعد 24 ساعة فقط من توليه منصبه، ولن يكون أمام لاعبى الزمالك أى بدائل عن تقديم مباراة جيدة لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، تُرضى جماهير الأبيض الغاضبة ما حدث داخل القلعة البيضاء فى الساعات الأخيرة، وذلك عقب هزيمة الفارس الأبيض من مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا

Advertisements

فى المقابل، يدخل فريق الشرقية، بقيادة مصطفى فاروق مزيكا، مباراة الزمالك بطموحات كبيرة، ساعيًا لاستغلال الغيابات فى دفاعات الأبيض وتحقيق المفاجأة فى مستهل بطولة كأس مصر، وتكرار فوزه على الأبيض مرة أخرى، خاصة بعدما أكد المدير الفنى للشرقية أن الأوضاع التى تشهدها القلعة البيضاء فى الفترة الحالية تصب فى صالح فريقه، مشيرًا إلى أنهم من قبل استفادوا من تراجع الأبيض وحققوا الفوز عليه فى الدورى، قائلاً: "كنت وقتها مساعدا مع المدرب عماد النحاس، وأتمنى أن نكرر هذا، ونتفاءل كثيرًا بهزيمتى الزمالك أمام مازيمبى وإنبى، وحالة الارتباك التى يعيشها لاعبو الأبيض مؤخرًا".

القنوات الناقلة لمباريات لكأس مصر

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت وأون سبورت مباريات كأس مصر