شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى «تجويد النواتج» في مكتب تعليم جنوب جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نايف الحزنوي (جدة)

عقد مكتب التعليم بجنوب جدة ملتقى «رفع مستوى التحصيل الدراسي وتجويد نواتج التعلم في ضوء نتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية»، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي. وأكد رئيس وحدة الإشراف بالمكتب سعيد بن محمد الشهري، الذي قدم محاور الملتقى، على أهمية رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب في مدارس المكتب وفق تطلعات وزارة التعليم.

وأشاد الدكتور المسعودي بمحتوى الملتقى، مشيرا إلى أنه يسعى لرفع مستوى التحصيل الدراسي داخل الفصول الدراسية. ورحب مدير مكتب التعليم بجنوب جدة بخيت بن عيضة الزهراني في كلمته بمدير تعليم جدة، موضحا أن الملتقى يشمل 15 مجموعة، تضم مشرفين تربويين وقادة مدارس شاركوا بفعالية، إذ تطرق الملتقى لأربعة محاور مهمة، وخرج بتوصيات تسهم بفعالية في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتجويد نواتج التعلم في ضوء نتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية. وقدم الزهراني شكره لكل من ساهم في إنجاح هذا الملتقى.