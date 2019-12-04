شكرا لقرائتكم خبر عن البريك يشارك في «العالمية».. وجوفينكو يحتفي بـ«الإيطالية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها محمد البريك لاعب فريق الهلال تحسناً كبيراً على موضع إصابته في عضلة الساق، وسيستغرق برنامجه العلاجي والتأهيلي أسبوعا واحدا، بعدها سينخرط البريك في التدريبات الجماعية. وأكد الجهاز الفني أن البريك سيكون جاهزاً للمشاركة مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر.

على صعيد آخر، استغل لاعب الهلال الإيطالي جوفينكو وجود زميليه السابقين في المنتخب الإيطالي (النجمين توتي، وبيرلو) بمدينة الرياض للمشاركة في حفل اعتزال نجم وقائد الهلال ياسر القحطاني، بإقامة وجبة عشاء في أحد مطاعم الرياض المشهورة، وتبادلا أطراف الأحاديث والذكريات السابقة التي دارت بينهما.

ميدانياً، واصل الفريق الهلالي تدريباته الاعتيادية استعداداً لمباراة الفريق القادمة أمام فريق الجبلين، ضمن دور 32 من بطولة كأس الملك التي ستقام الأحد القادم على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض، واشتملت التدريبات على الجوانب الفنية واللياقية.