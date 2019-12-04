مانشستر سيتي يقلص الفارق عن ليفربول مؤقتا









اسماء السيد - عاد مانشستر سيتي الى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه بيرنلي 4-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة الخامسة من بطولة انكلترا لكرة القدم، فقلص الفارق موقتا الى 8 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي يخوض مباراة الدربي ضد جاره ايفرتون الاربعاء.

ورفع مانشستر رصيده الى 32 نقطة مقابل 40 لليفربول.

وكان مانشستر اهدر نقطتين ثمينتين في سباقه نحو اللقب الذي يحمله في الموسمين الفائتين بسقوطه في فخ التعادل مع نيوكاسل 2-2 في الجولة الماضية.

واستمر غياب هداف الفريق الارجنتيني سيرخيو اغويرو فلعب بدلا منه مجددا البرازيلي غابريال جيزوس الذي سجل هدفين رائعين الاول بكرة لولبية بعيدا عن حارس مرمى بيرنلي نيك بوب (24) والثاني بعد تلقيه تمريرة ماكرة من الجناح الايسسر البرتغالي برناردو سيلفا ليتابعها على الطاير في سقف الشباك (50).

وكاد يمكن لمانشستر سيتي تسجيل المزيد من اهداف لكن بوب انقذ مرماه من هدفين اكيدين لرحيم ستيرلينغ بعد مجهود فردي من البلجيكي كيفن دي بروين (32) ثم لبرناردو سيلفا (42).

وكاد جيزوس يسجل الهاتريك عندما حاول القيام بسيناريو الهدف الاول من خلال كرة لولبية لكنها مرت الى جانب القائم (50).

وكانت اخطر فرصة لبيرنلي كرة من ركلة حرة مباشرة اطلقها دوايت ماكنيل وتصدى لها حارس سيتي البرازيلي ايدرسون بسهولة (60).

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ونجح سيتي في اضافة الهدف الثالث عندما وصلت الكرة باتجاه الاسباني رودري على مشارف المنطقة فاطلقها صاروخية لتستقر في سقف شباك بيرنلي (68).

ودخل الجزائري رياض محرز بديلا لستيرلينغ منتصف الشوط الثاني فاختتم مهرجان الاهداف بعد فاصل ترقيص رائع قبل ان يسدد الكرة بعيدا عن متناول حارس بيرنلي (87).

ورد اصحاب الارض بهدف شرفي سجله روبي بريدي مستغلا فشل دفاع مانشستر سيتي في تشتيت احدى الكرات (89).

ونجح كريستال بالاس الذي لعب منذ الدقيقة 19 بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الفرنسي مامادو ساكو في الخروج فائزا على ملعبه ضد بورنموث بهدف سجله جيفري شلوب بعد مجهود فردي رائع (76).

وكان ساكو يخوض المباراة في صفوف الفريق بعد اصابة ابعدته عن الملاعب.

وصعد بالاس بهذا الفوز الى المركز الخامس موقتا.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي:

ملخص مباراة كريستال بالاس وبورنموث: