شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد كيف دعم رمضان صبحى لاعبى الأهلى أمام بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسة "سوبركورة" فيديو لرمضان صبحى جناح الأهلي خلال دعمه لفريقه من المدرجات بكوب شاى أمام نظيره بني سويف، في اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 لكأس مصر.

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وينتظر الأهلي الفائز من لقاء إنبي والترسانة في دور الـ32 يوم الجمعة المقبل لمواجهته في دور الستة عشرة للبطولة.

وأحرز أهداف الأهلي، وليد أزارو هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة 67، ثم أحرز أحمد الشيخ الهدف الثانى فى الدقيقة 69، بعدها سجل أحمد عبد الرازق هدف بنى سويف فى الدقيقة 88، وعاد أزارو لتسجيل الهدف الثالث للأحمر فى الدقيقة 90.