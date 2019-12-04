مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 / 12 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 4 / 12 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة الإسماعيلى وطنطا على استاد الإسماعيلية ومباراة حرس الحدود والاتحاد السكندرى على ستاد المكس بالإسكندرية

موعد مباراة الإسماعيلى وطنطا

تقام مباراة الإسماعيلى وطنطا فى تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين لاسيما للدراويش بعد خسارتهم فى الجولة الماضية من الاتحاد السكندرى بثلاثية دون رد فيما تعادل طنطا مع سموحة بهدفين لكل فريق.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 2 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف فيما يحتل طنطا المركز الحادى عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى ثلاثة وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف.

موعد مباراة حرس الحدود والاتحاد السكندرى

تقام مباراة حرس الحدود والاتحاد السكندرى فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد المكس بالإسكندرية فى ديربى سكندرى مشتعل فى ظل حالة الانتعاشة التى يمر بها الفريقين فى الفترة الأخيرة.

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وفاز حرس الحدود على المقاصة بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور له بالدوري فيما فاز الاتحاد السكندرى على الاسماعيلى بثلاثية دون رد.

ويحتل حرس الحدود المركز السادس برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى ثلاثة وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراة وخسر مثلها وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت وأون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.