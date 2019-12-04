النشرة الرياضية.. تصعيد الأهلي.. ومعاقبة ميتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد يوم الثلاثاء عددا من الأحداث والمباريات الهامة، بتصعيد الأهلي شكواه ضد التحكيم الإفريقي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بجانب تأهل المارد الأحمر إلى دور الـ16 لكأس مصر، ومعاقبة الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك.
وجاءت أبرز الأخبار الرياضية في يوم الثلاثاء كالتالي:
أحمد رمضان بيكهام: الزمالك لم يفاوضني.. طريقة دجلة ساعدتني مع المنتخب
"كرة القدم لها إله واحد".. كيف تناولت صحف أوروبا تتويج ميسي بالبالون دور؟
الأهلي يقرر التصعيد دوليا ضد حكم مباراة النجم.. ويحدد 3 مطالب
البطاقة الرابعة.. الأهلي إلى ثمن نهائي كأس مصر بثلاثية في بني سويف
غياب عواد وعلاء.. قائمة الزمالك في مباراة الشرقية بكأس مصر
كارتيرون يصل معسكر الزمالك تمهيداً لقيادته أمام الشرقية.. وحامد يعود للتدريبات
وكيل النقاز السابق يهاجمه.. ويصرح: لا يستطيع الرحيل عن الزمالك
خالد الغندور يسخر من شكوى الأهلي
النقاز: إذا أراد الزمالك ضمي مجددًا فليتفاوض مع المحامي الخاص بي
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