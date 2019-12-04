مانشستر سيتي يستعيد وصافة بريميرليج برباعية في بيرنلي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

استعاد فريق مانشستر سيتي وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه بيرنلي 4 / 1 الثلاثاء في المرحلة الخامسة عشر.

وتقدم فريق كريستال بالاس إلى المركز الخامس بجدول الترتيب عبر الفوز بعشرة بلاعبين على ضيفه بورنموث 1 /صفر.

وعلى ملعب تيرف مور، سجل المهاجم البرازيلي الدولي جابريل جيسوس الهدفين الأول والثاني لمانشستر سيتي في الدقيقتين 24 و50 وتكفل الإسباني رودريجو هيرنانديز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة سجل الجزائري الدولي رياض محرز الهدف الرابع لسيتي ولكن بعدها بدقيقتين أحرز روبي برادي الهدف الوحيد لبيرنلي.

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الفوز رفع رصيد سيتي إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف ليفربول المتصدر وبفارق الأهداف عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث بينما توقف رصيد بيرنلي عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويلتقي ليفربول اليوم الأربعاء مع ضيفه إيفرتون كما يلتقي ليستر سيتي مع ضيفه واتفورد.

وعلى ملعب سيلهرست بارك، يدين كريستال بالاس بالفضل في هذا الفوز للمدافع الغاني جيفري شلوب الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 76.

ولعب كريستال بالاس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19 بعد طرد المدافع الفرنسي مامادو ساكو.

الفوز رفع رصيد كريستال إلى 21 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.