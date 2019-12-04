الليلة.. ظهور تاريخي ينتظر صلاح في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ينتظر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، ليلة خاصة حين يستضيف الريدز غريمه التقليدي إيفرتون في ديربي الميرسيسايد غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ15 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيدون صلاح حال مشاركته أمام إيفرتون مباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح ثاني لاعب مصري فقط يخوض 100 مباراة أو أكثر في بريميرليج بعد أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا.

ولعب أحمد المحمدي 171 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، منذ بداية مسيرته على ملاعب إنجلترا مع ساندرلاند موسم (2010-2011)، قبل انتقاله إلى هال سيتي في موسم (2013-2014).

وعاد المحمدي ليعزز إنجازه المصري في بريميرليج خلال الموسم الجاري (2019-2020) بعدما تأهل مع أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يلحق به زميله المصري الآخر محمود حسن تريزيجيه.

وخاض صلاح 99 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وستسجل مواجهة إيفرتون مباراته رقم 100 بالمسابقة الأقوى في العالم، منذ ظهوره الأول على ملعب "ستامفورد بريدج" حين كان لاعبا في تشيلسي.

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وظهر صلاح للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي بقميص تشيلسي خلال شهر أغسطس 2014، حين دفع به البرتغالي جوزيه مورينيو لمدة 12 دقيقة أمام نيوكاسل يونايتد في اللقاء الذي انتهى بفوز البلوز (3-0).

ولعب صاحب الـ27 عاما مع تشيلسي 13 مباراة في الدوري، ليرحل في 2015 إلى إيطاليا ليلعب مع فيورنتينا وروما، قبل أن يعود مجددا إلى إنجلترا من بوابة ليفربول عام 2017 ويبدأ مسيرة حافلة رفقة الريدز.

وشارك صلاح مع ليفربول في 86 مباراة في بريميرليج، ونجح في حصد الحذاء الذهبي كهداف للمسابقة لموسمين متتاليين، وأنهى الموسم الماضي مع فريقه في وصافة الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتي.

62 هدفًا أحرزهم صلاح في بريميرليج، 2 مع تشيلسي و60 مع ليفربول، بواقع 32 هدفا في الموسم الأول (2017-18) بين أسوار آنفيلد، 22 هدفا في الموسم الماضي (2018-2019)، وستة خلال الموسم الجاري.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 40 نقطة، ويأمل في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم، أمام إيفرتون صاحب المركز الـ17 بـ14 نقطة بعد خسارته في آخر مباراتين، مكتفيا بفوز وحيد في الجولات الخمس الماضية.

يذكر أن ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وجاره إيفرتون على ملعب آنفيلد يأتي بعد 48 ساعة فقط من تواجد صلاح خامسا في ترتيب الكرة الذهبية، التي تُوج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة للمرة السادسة بتاريخه.