ممثلة مصر في بالون دور تكشف معايير اختيارها لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت الصحفية إيناس مظهر، ممثلة مصر في التصويت على جائزة الكرة الذهبية، معايير اختيارها للدولي المصري محمد صلاح في المركز الأول، مشيرةً إلى أنه صوتها كان يذهب في الوقت الماضي إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتُوج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة بالكرة الذهبية للمرة السادسة، متفوقا على الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، بينما جاء صلاح في المركز الخامس خلف زميله السنغالي ساديو ماني.

وقالت مظهر، في تصريحات هاتفية لقناة "صدى البلد": "صوتي لمحمد صلاح كأفضل لاعب في العالم جاء للعام الثاني على التوالي بعدما ظهر للمرة الأولى في بالون دور 2018، اختياري له كان نابعًا عن قناعة تامة بأحقيته في ذلك".

وأضافت: "منحت صوتي الثاني إلى ساديو ماني، كريستيانو ثالثا، ميسي رابعا وفان دايك خامسا، وفقا لمعايير خاصة من بينها أدائهم مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم، بجانب سلوكياتهم خارج الملعب وتعاملاتهم مع الإعلام والحياة العامة".

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وأوضحت: "رأيت أن صلاح الأفضل بعد مستواه في العام الماضي، 180 صحفيا شاركوا في التصويت، والـ30 لاعبا الذين تم ترشيحهم للفوز بالجائزة كانوا جديرون بحصدها، ومن حقي اختيار الأفضل بينهم بعيدا عن جنسيته".

وأكملت: "لا ننكر أن صلاح استطاع أن يُتوج بلقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي مع ليفربول في الموسم الماضي، كما نال جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي، وهذا يُحسب له".

وتابعت: "خروج صلاح المبكر من أمم أفريقيا لعب دورا كبيرا في تراجعه بالتصويت، أما خارج الملعب نعرف تماما أنشطته وتعاملاته مع الأطفال والمشروعات التي يشارك بها، وأثق في قدرته على الفوز بجائزة بالون دور في المستقبل".

وأتمت: "خلال 12 عاما توليت خلالهم عملية التصويت كان صوتي يذهب دائما إلى كريستيانو حتى أصبح رقم 1، إنه لاعبي المفضل ومهمته في معادلة ميسي مرة أخرى لن تكون صعبة عليه، لكننا لا نستطيع توقع شيء بعالم كرة القدم".