النقاز: إذا أراد الزمالك ضمي مجددًا فليتفاوض مع المحامي الخاص بي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

تحدث حمدي النقاز، المدافع الأيمن التونسي الذي فسخ عقده مؤخرا من طرف واحد مع نادي الزمالك، أنه سيعود للملاعب عن طريق أحد الأندية يناير المقبل.

وكان النقاز قد أعلن في وقت سابق أنه فسخ عقده مع الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية.

وقال حمدي النقاز في تصريحات لبرنامج "اللعيب" "مازلت في مصر بسبب دراسة ابنتي، اجلس في منزلي ومعي زوجتي وابنتي ولا يوجد أي مشاكل الحمد لله".

وواصل "أولا الكل يعلم مدى حبي لجماهير الزمالك وأيضا هم يبادلوني نفس الشعور، خلال الفترة التي تواجدت بها في الزمالك الجميع يحترمني ويقدرني".

واستمر "كان لدي 4 أقساط من مستحقاتي لم أحصل عليها، كنت مثل كل اللاعبين أريد الحصول على أموالي، لكن في كل مرة أتحدث مع المسؤولين لا أجد أي رد".

وصرح "احترمت الجماهير وواصلت التدريب حتى لا يقول أحد أنني متمرد، لعبت كل المباريات دون أي مشكلة، قمت بعد ذلك بتفويض المحامي الخاص بي بالقيام بكل الاجراءات".

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وشدد "أي لاعب أخر لم يكن يلعب مباراة انبي ومازيمبي لكن بالنسبة لي لعبت دون أي مشكلة، وبعد ما قام به المحامي، لم أجد أي رد فعل من مسؤولي النادي".

واستمر "الجميع يحترمني في مصر، أي مكان أجد حب كبير وهذا شرف لي، لكن في النهاية أنا لاعب أجنبي، على مدار عام ونصف تعرضت لصعوبات عديدة لكن كنت اتحامل على نفسي".

وأكد "وصلت في مؤخرا لمرحلة أنه يجب الحصول على مستحقاتي، ما قمت به اجراء احترافي، المحامي وصل للنادي أنني أريد أموالي، لكن لم أجد أي رد فعل من الزمالك".

واستكمل "أنا حاليا لاعب حر، لو الزمالك يُريد أن أعود عليهم التفاوض مع المحامي، في يناير المقبل سأكون متواجد في أحد الأندية بكل تأكيد".

وعن رحيل ميتشو من الزمالك قال "هو من أفضل المدربين الذين تعاملت معهم، في بداية عملة كانت الأمور جيدة وفزنا بالكأس، لكن يبدو أن هناك ظروف منعته من اكمال مسيرته".

ورد عن المقارنة بين ميتشو وجروس "كنت مرتاح مع ميتشو".

ووجه النقاز رسالة لجماهير الزمالك وأكد على حبه واحترامه لهم، وتمنى التوفيق للزمالك ومدربه الجديد باتريس كارتيرون في الفترة المقبلة، وتمنى أن يتوج الزمالك أو النجم الساحلي بدوري الأبطال، مشددا على حسن علاقته بلاعبي الزمالك.