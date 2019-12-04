التحكيم النسائي.. نورا: انتظرونا كحكام ساحة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

في واقعة لافتة بكرة القدم المصرية، خطف التحكيم النسائي الأنظار في مباراة نادي مصر والجونة التي ظهرت خلالها نورا سمير كحكم، في خطوة من جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، لإقحام العنصر النسائي بالتحكيم.

وقال نورا سمير في تصريحات لقناة "تايم سبورتس" بعد المباراة: "تواجدي في لقاء نادي مصر والجونة خطوة إيجابية ودفعة قوية للأمام من جمال الغندور الذي وعدنا وأوفى، وانتظرونا بصافرة (حكام ساحة) في الدوري قريبا".

وأضاف: "مارست كرة القدم في نادي المؤسسة، وكنت بطلة مصر والعرب في ألعاب القوى، وبدأت رحلة التحكيم في 2013 ونجحت في كشف الهيئة، وتلك هي المرة الأولى التي نظهر خلالها كحكام لمباريات الفريق الأول".

من جانبه، أكد جمال الغندور أن عنصر التحكيم النسائي أصبح أساسيا في كل مكان بالعالم، قائلا: "رأينا طاقم تحكيم السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي وكان نسائيا بشكل كامل، وشهدت المباراة تألقا مميزا من هؤلاء الحكام".

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وأضاف: "سيظهر المحكمات في المباريات الرسمية بالدوري وكأس مصر كحكام ساحة خلال الفترة المقبلة بشرط وصولهم إلى مستوى الحكام الرجال، لدي طموح بإشراكهم ومتفائل بحدوث هذا الأمر لأنهن على قدر المسؤولية".

وأوضح الغندور: "الفترة الأخيرة شهدت اعتماد قائمة دولية موحدة للكرة الشاطئية تجمع الحكام والمحكمات، وأتوقع أن يحدث نفس الأمر في القائمة الدولية لحكام كرة القدم، لدينا محكمات مميزات مثل منى عطالله ونعمة رشاد وغيرهن".

وأتم تصريحاته قائلا: "التحكيم النسائي شهد تألقا في فترات سابقة، لدينا كوادر مميزة ولها تواجد خارج مصر على المستوى الإفريقي، ولا بد من إعدادهن في مصر بإشراكهم في مسابقات حقيقية، ومشاركة نورا سمير هي مجرد بداية".