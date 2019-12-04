المصري يُعلن إصابة عماد فتحي بقطع في الرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي المصري البورسعيدي، إصابة لاعب خط الوسط بفريقه، عماد فتحي بقطع في الرباط الصلبيبي.

المصري البورسعيدي دوّن على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، مساء اليوم الثلاثاء:"الأشعة التشخيصية والفحوص الطبية تؤكد إصابة عماد فتحي بقطع في الرباط الصليبي واللاعب يُجري الجراحة الأسبوع المقبل".

وكان اللاعب قد دوّن على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك في وقت لاحق من اليوم:الحمد لله يارب علي كل شي أنا مقتنع إن ربنا مبيجبش حاجة وحشة بس أنا راضي الحمد لله كان نفسي أساعد زمايلي السنة دي ونعمل حاجة كويسة بس الحمد لله على كل شيء".

عماد فتحي، الذي انضم للمصري قادمًا من صفوف الزمالك بعقد يمتد لـ 3 مواسم، شارك مع الفريق البورسعيدي خلال الموسم الجاري 2019/2020 في 4 مباريات ببطولة الدوري؛ حيث سجل هدفًا خلال 154 دقيقة لعب.