رسميًا.. سلة الاتحاد السكندري بطلًا لدوري المرتبط على حساب الجزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
توّج فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بلقب دوري المرتبط بعد فوزه على حساب نظيره الجزيرة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء في إياب النهائي بنتيجة 84-78.
ويأتي ذلك بعدما فاز الاتحاد السكندري على نظيره الجزيرة يوم الأحد الماضي في مباراة الذهاب بنتيجة 88 - 76 كما فاز فريق الشباب للاتحاد بنتيجة 72-67 أمام الجزيرة.
ولكن فوز الاتحاد السكندري "الكبار" على نظيره الجزيرة جعل فوز فريق الجزيرة الشباب على نظيره في الاتحاد السكندري لا تأثير له.
ويأتي تتويج الاتحاد السكندري بدوري المرتبط لكرة السلة للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ نسخة عام 2016.
وكان الاتحاد السكندري قد تأهل إلى النهائي على حساب نظيره الزمالك، بينما تأهل الجزيرة للدور ذاته على حساب نظيره الأهلي.
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