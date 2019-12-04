خالد الغندور يسخر من شكوى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

سخر خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، من تقدم الأهلي بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد حكم مباراته أمام النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بخسارة الأحمر (1-0).

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الثلاثاء: "يا ترى بني سويف هيشتكي التحكيم للفيفا؟"، في إشارة إلى أنه يستحق الحصول على ضربة جزاء أمام الأهلي.

وفاز الأهلي على بني سويف بنتيجة (2-1) ليتأهل إلى دور الـ16 لكأس مصر.

يُذكر أن الأهلي يستعد حاليا لمواجهة الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.