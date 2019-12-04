جلسة تعارف بين كارتيرون واللاعبين فى الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي جلسة تعارف مع اللاعبين داخل فندق الاقامة بمعسكر الفريق. بمعسكر الفريق. وجاء ذلك في حضور أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، في إطار الاستعداد للقاء الشرقية في دور الـ ٣٢ لبطولة كأس مصر المقررة إقامته اليوم الأربعاء في السابعة والنصف مساء بإستاد القاهرة الدولى. الكرة، في إطار الاستعداد للقاء الشرقية في دور الـ ٣٢ لبطولة كأس مصر المقررة إقامته اليوم الأربعاء في السابعة والنصف مساء بإستاد القاهرة الدولى.

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