جمباز الصيد يحصد ميداليات الجمهورية للناشئات

حصد فريق الجمباز الفني بنادي الصيد ناشئات تحت 10 سنوات 12 ميدالية متنوعة فى بطولة الجمهورية للجمباز

وفازت اللاعبة رؤي محمود، جنات خالد، ملك عصام، كريمة محمد،

عاليا عادل ، ليلي أحمد ، ديباج محمد المركز الاول، بينما حققت اللاعبة سلمي عمرو، سلمي عمر، ناليلي حاتم المركز الثانى ، وحققت اللاعبة كريمة شريف، فريده طارق المركز الثالث.

ويضم الجهاز الفنى والادارى المدرب العام لقطاع البنات صالح زكريا و انس يوسف، وأحمد زكريا، وفريده وليد، وسلمي عتابي، ومحمد مهدي ،ومعتز مرسي المدير الإداري أيمن سعيد