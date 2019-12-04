تعرّف على فعاليات اليوم الخامس للبطولة العربية للدراجات

ينطلق صباح اليوم الأربعاء، فعليات اليوم الخامس للبطولة العربيه للدراجات للرجال والانسات والشباب والتي تنظمها مصر خلال الفتره من ٢٩نوفمبر وتستمر حتي ٦ديسمبر، والذي يشهد سباقًا فردي عام للشباب لمسافة ١١٠ كيلو.

ويشارك منتخب مصر بفريق مكون من عاصم الحسيني، محمد عيش، محمد فراج، حسن عبده، بينما فريق الشباب يوسف زكي أحمد الونان، حسين ناصر محمد قاسم أحمد.

كان فريق الآنسات حصل على المركز الأول في سباق ضد الساعة 44

كيلو مترًا في افتتاح البطولة العربية، بينما حصد المنتخب الجزائر المركز الأول في سباق ضد الساعة شباب لمسافة 52 كيلو مترًا، ثم حصل المنتخب المصري على المركز الثاني، بينما حصلت الكويت على المركز الثالث.

وفي اليوم الثالث واصل فريق الأنسات للدراجات الاحتفاظ بالمركز الاول في سباق فرديًا ضد الساعة للسيدات والتي انطلقت في تمام الساعه تاسعة

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صباح لمسافة 26 كيلو.

وحصلت علي المركز الاول الاعبه ابتسام زايد لاعبه مصر بينما حصلت علي المركز الثاني لطيف الياسين من الكويت بينما حصلت نودا العموري من الكويت علي المركز الثالث.

بينما سباق الشباب فردي ضد حصل الثنائي المصري الاعب يوسف ذكي من مصر وجاء موطن خالد الونان في المركز الثالث.

يشارك منتخب مصر بفريق مكون من عاصم الحسيني، محمد عيش، محمد فراج، حسن بينما فريق الشباب يوسف زكي أحمد الونان، حسين ناصر محمد قاسم أحمد.

جدير بالذكر أن منتخب مصر حقق البطولة في نسخة 2018 التي أقيمت في الجزائر.