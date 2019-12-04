فيديو.. مانشستر سيتي يضرب بيرنلي برباعية ويستعيد وصافة البريميرليج مؤقتًا

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على نظيره بيرنلي برباعية مقابل هدف، في المباراة التي انتهت منذ قليل على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.
سجل ثلاثية مانشستر سيتي كل من جابرييل خيسوس هدفين في الدقيقتين 24،50، ثم أكمل رودريجو هيرنانديز ورياض محرز أهداف مانشستر سيتي في الدقيقتين 80، 90،فيما سجل روبي برادي هدف بيرنلي في الدقيقة 89.
بهذه النتيجة يصعد مانشستر سيتي للمركز الثاني مؤقتًا بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة متساويًا بالنقاط مع ليستر سيتي.
ويستضيف ليستر سيتي نظيره واتفورد بنفس الجولة مساء الأربعاء، وفي حالة تحقيقه الانتصار سينتزع المركز الثاني من
وبنفس الجولة يصطدم ليفربول بنظيره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد في العاشرة ونصف مساء الأربعاء، ويسعى رفاق محمد صلاح لتحقيق الانتصار من أجل بسط سيطرتهم على البريميرليج هذا الموسم.
جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيصطدم بـ غريمه مانشستر يونايتد في ديري المدينة يوم السبت المقبل في مواجهة صعبة على كلا الفريقين.
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