كروكية الصيد يهزم سموحة ويتاهل لنصف نهائي الكأس

تغلب فريق الكروكيه بنادى الصيد على نظيره سموحة 3-1 فى المباراة التى اقيمت يومى الخميس والجمعة بملعب الصيد فى اياب دورالـ8 لبطولة كأس مصر.
ليتأهل الصيد الى الدور نصف النهائى بمجموع المباراتين 6-3 ذهاباًواياباً.
ضم تشكيل فريق الصيد فى المباراة: أحمد المهدى ، أحمد العمارى ، احمد هلال ، يحيى محمد، عبير مصطفى ، غادة كرم ، مرام نبيل ، ميرفت الشاذلى.
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