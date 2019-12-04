كروكية الصيد يهزم سموحة ويتاهل لنصف نهائي الكأس

تغلب فريق الكروكيه بنادى الصيد على نظيره سموحة 3-1 فى المباراة التى اقيمت يومى الخميس والجمعة بملعب الصيد فى اياب دور الـ8 لبطولة كأس مصر. الـ8 لبطولة كأس مصر. ليتأهل الصيد الى الدور نصف النهائى بمجموع المباراتين 6-3 ذهاباً واياباً. واياباً. ضم تشكيل فريق الصيد فى المباراة: أحمد المهدى ، أحمد العمارى ، احمد هلال ، يحيى محمد، عبير مصطفى ، غادة كرم ، مرام نبيل ، ميرفت الشاذلى.

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