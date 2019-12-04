إصابة عماد فتحي لاعب المصري بالرباط الصليبي

أكدت الأشعة التشخيصية والفحوص الطبية التي أجراها عماد فتحي لاعب خط وسط المصري على مدار اليوم بأكبر المركز الطبية المتخصصة بالقاهرة إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي. الرباط الصليبي. كان اللاعب قد تعرض لتلك الإصابة خلال مباراة المصري ومضيفه نواذيبو بطل موريتانيا أول أمس بالكونفيدرالية وهي المباراة التي انتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين. المباراة التي انتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين. هذا ومن المقرر أن يجري اللاعب الجراحة الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق.

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