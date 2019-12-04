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اتحاد الكاراتيه يكشف موعد تصفيات منتخبي الناشئين والشباب

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كشف اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي النقاب عن موعد تصفيات منتخبنا الوطني للشباب والناشئين تمهيدا لاختيار القوام الأساسي للفراعنة في المنافسات الدولية المقبلة.

وستقام منافسات التصفيات بصالة وزارة

الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 4إلى 10 أكتوبر الجاري.

أكد أحمد رضوان رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد

أنه تم تحديد موعد التصفيات حتى يتسنى للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الاستقرار على قوامه الأساسي في البطولات المقبلة.

أضاف أن التصفيات من المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين جميع اللاعبين لضمان حجز مقعد في المنتخب الوطني

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