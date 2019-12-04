"لا للعنف ضد المرأة" بنادي الصيد الجمعة المقبل

خصصت لجنة المرأة بنادي الصيد يوم الجمعة المقبل ليكون يوما تحت عنوان" لا للعنف ضد المرأة ".
ويشمل اليوم التجمع عند حديقة المسجد الساعة ٩ صباحًا مع مسيرة في التراك من من التاسعة والنصف حتى العاشرة صباحا.
مع يوجا الصباح في الحديقة أمامبونبيتي المبنى الاجتماعي من ١٠:٣٠-١١:٣٠ صباحًا
ومسيرة تراك مسائية من ٤:٣٠-٥:٠٠ مساءًا،ويوجا الغروب من ٥:٠٠-٦:٠٠ مساءًا
واكدت الدكتورة ايمان كريم عضو مجلس ادارة نادي الصيد ان هدف الحدث الذى تنظمهلجنة المراة فى نادى الصيد المصرى التأكيد على دور المرأة في المجتمع وانها تشكل نصف المجتمع رغم تعرّضها لضغوطات اجتماعية وأسرية بهدف المساهمة في نشر الثقافة السليمة فيما يخص المرأة.
وقالت الدكتورة ايمان كريم سوف يتخلل اليوم "بازار" لمنتجات المرأة من الساعة التاسعة صباحًا و حتى التاسعة مساءا في ترأس المبنى الاجتماعي
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