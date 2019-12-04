نورا سمير .. أول محكمة في كأس مصر

شهدت مباراة اف سي مصر امام الجونة في دور ال 32 بكاس مصر تواجد المحكمة نورا سمير ضمن طاقم تحكيم المباراة الذي ضم جلال أحمد وهانى خيرى وعربى أحمد، ونورا سمير حكما رابعا.

جاء تواجد نورا سمير ضمن طاقم التحكيم بالمباراة في خطوة

أولى من الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام من اجل منح الفرصة للمحكمات للظهور في الصف الأول للمسابقات المحلية لإكسابهن الخبرات المطلوبة تمهيدا للاعتماد عليهن مستقبلا.

بدورها وجهت سحر عبدالحق عضو لجنة ادارة الاتحاد

المشرف على الكرة النسائية بضرورة الاهتمام بالمحكمات ومنحهن الفرصة ، معربة عن أملها في أن يتم الدفع بهن بشكل اكبر في الفترة المقبلة.

وقالت عبدالحق أنها تسعى إلى الارتقاء بمستوى المحكمات من خلال الدورات التدريبية التي كان آخرها الدورة التدريبية التي اقيمت بمصر تحت اشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي استمرت اسبوعا بمشاركة 30 محكمة.