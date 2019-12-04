شهدت مباراة اف سي مصر امام الجونة في دور ال 32 بكاس مصر تواجد المحكمة نورا سمير ضمن طاقم تحكيم المباراة الذي ضم جلال أحمد وهانى خيرى وعربى أحمد، ونورا سمير حكما رابعا.
جاء تواجد نورا سمير ضمن طاقم التحكيم بالمباراة في خطوةأولى من الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام من اجل منح الفرصة للمحكمات للظهور في الصف الأول للمسابقات المحلية لإكسابهن الخبرات المطلوبة تمهيدا للاعتماد عليهن مستقبلا.
بدورها وجهت سحر عبدالحق عضو لجنة ادارة الاتحادالمشرف على الكرة النسائية بضرورة الاهتمام بالمحكمات ومنحهن الفرصة ، معربة عن أملها في أن يتم الدفع بهن بشكل اكبر في الفترة المقبلة.
وقالت عبدالحق أنها تسعى إلى الارتقاء بمستوى المحكمات من خلال الدورات التدريبية التي كان آخرها الدورة التدريبية التي اقيمت بمصر تحت اشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي استمرت اسبوعا بمشاركة 30 محكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر نورا سمير .. أول محكمة في كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.