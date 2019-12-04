ديربي الميرسيسايد.. أفضلية ليفربول ورقم سلبي لـ إيفرتون

يستضيف فريق ليفربول نظيره إيفرتون في المواجهة رقم 234 بديربي الميرسيسايد بشمال غرب انجلترا، غدًا الأربعاء في العاشرة وربع مساءً، على ملعب إنفيلد معقل الريدز، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر بالدوري الإنجليزي.

ديربي الميرسيسايد شهد 233 مباراة سابقة بين أبناء المدينة، وكانت الأفضلية لـليفربول حيث حقق 93 انتصارًا، فيما فاز إيفرتون في 66

مباراة وكتب التعادل نتيجة 74 مباراة.

رقم سلبي لإيفرتون أمام ليفربول بديربي الميرسيسايد

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إيفرتون لم يستطع تحقيق أي انتصار على ليفربول طيلة 19 مباراة أي منذ 9 أعوام، حيث كان آخر انتصار حققه إيفرتون على ليفربول بثنائية في صيف 2010، في المقابل حقق ليفربول

الفوز منذ آخر هزيمة تلقاه 9 انتصارات، فيما تعادل الفريقين في 10 مواجهات.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم حتى الأن برصيد 40 نقطة حيث لم يتلق أي هزيمة خلال الجولات الماضية، فيما يقبع إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

وكانت آخر مباراة خاضها إيفرتون بالبريميرليج الأسبوع الماضي قد خسر أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في حين تغلب ليفربول على بيرنلي بنفس النتيجة.