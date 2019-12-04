مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي برباعية ويستعيد توازنه

عاد مانشستر سيتي إلى سكة الانتصارات وفاز على مضيفه بيرنلي برباعية نظيفة، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.



ورفع مانشستر رصيده إلى 32 نقطة وارتقى إلى المركز الثاني مؤقتاً بفارق الأهداف أمام ليستر سيتي الذي يواجه واتفورد الأربعاء.



وكان مانشستر أهدر نقطتين ثمينتين في سباقه نحو اللقب الذي يحمله في الموسمين الفائتين بسقوطه في فخ التعادل مع نيوكاسل 2-2 في الجولة الماضية.



واستمر غياب هداف الفريق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو فلعب بدلاً منه مجدداً البرازيلي غابريال جيزوس الذي سجل هدفين رائعين الأول بكرة لولبية بعيداً عن حارس مرمى بيرنلي نيك بوب (24) والثاني بعد تلقيه تمريرة ماكرة من الجناح الأيسر البرتغالي برناردو سيلفا ليتابعها على الطاير في سقف الشباك (50).



وكاد يمكن لمانشستر سيتي تسجيل المزيد من أهداف لكن بوب أنقذ مرماه من هدفين اكيدين لرحيم ستيرلينغ بعد مجهود فردي من البلجيكي كيفن دي بروين (32) ثم لبرناردو سيلفا (42).



وكاد جيزوس يسجل الهاتريك عندما حاول القيام بسيناريو الهدف الاول من خلال كرة لولبية لكنها مرت إلى جانب القائم (50).



وكانت أخطر فرصة لبيرنلي كرة من ركلة حرة مباشرة أطلقها دوايت ماكنيل وتصدى لها حارس سيتي البرازيلي إيدرسون بسهولة (60).



ونجح سيتي في إضافة الهدف الثالث عندما وصلت الكرة باتجاه الإسباني رودري على مشارف المنطقة فأطلقها صاروخية لتستقر في سقف شباك بيرنلي (68).



ودخل الجزائري رياض محرز بديلاً لستيرلينغ منتصف الشوط الثاني فاختتم مهرجان الأهداف بعد فاصل ترقيص رائع قبل أن يسدّد الكرة بعيداً عن متناول حارس بيرنلي (87).



ورد أصحاب الأرض بهدف شرفي سجله روبي بريدي مستغلاً فشل دفاع مانشستر سيتي في تشتيت إحدى الكرات (89).





المصدر: بي إن سبورت