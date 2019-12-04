كريستال بالاس يقفز للمركز الخامس ويهزم بورنموث بعشرة لاعبين

حقق فريق كريستال بالاس، الثلاثاء، فوزًا على ضيفه بورنموث بهدفين دون رد في الجولة الخامسة عشر للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).



بهذا الفوز، ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 21 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 40 نقطة.



شهدت الدقيقة 19 طرد الفرنسي مامادو ساكو ليلعب كريستال بالاس الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.



ورغم ذلك، حاول لاعبو كريستال بالاس استغلال عاملي الأرض والجمهور إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وتغيرت الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني، حيث تسيد الحذر في الأداء من جانب لاعبي كريستال بالاس، قابله هجومًا مكثفًا من جانب لاعبي بورنموث في محاولة لاستغلال النقص العددي في صفوف المنافس وتسجيل هدف.



وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن في الدقيقة 76 حيث بادر كريستال بالاس بالتسجيل عن طريق الغاني جيفري شلوب.



وفشلت جميع محاولات بورنموث في إدراك التعادل، ليخرج كريستال بالاس فائزًا باللقاء.



المصدر: الأناضول