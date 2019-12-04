رياضة | تشيلسي ضد أستون فيلا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة تشيلسي واستون فيلا بث مباشر Free live

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يحل نادي أستون فيلا بقيادة النجم المصري محمود حسن تريزيجيه ضيفاً على نادي تشيلسي الإنجليزي غداً الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بملعب ستامفورد بريدج في العاصمة لندن.

ويسعى نادي تشيلسي بقيادة مديره الفني فرانك لامبارد للفوز، وتجاوز هزيمة الفريق الأخيرة في الدوري ضد وست هام يونايتد يوم السبت الماضي.

فيما يسعى أستون فيلا لمواصلة عروضه القوية، بعد أن تعادل مع مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2 الأحد الماضي في ملعب أولد ترافورد.

ترتيب ناديي تشيلسي وأستون فيلا قبل مواجهة الجولة 15

يحتل نادي تشيلسي المركز الرابع برصيد 26 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة، وذلك قبل بداية الجولة.

تشكيل أستون فيلا وتشيلسي المتوقع للمباراة.

من المتوقع أن يكون تشكيل فرانك لامبارد للمباراة على النحو التالي

حراسة المرمى: كيبا أريزبالاجا

خط الدفاع: سيزار أزبليكويتا – فيكايو توموري – كورت زوما – إيمرسون بالميري.

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خط الوسط: جورجينيو – ماتيو كوفاسيتش – ماسون مونت

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش – ميتشي باتشواي – ويليان.

بينما ستكون تشكيلة دين سميث مدرب الفيلانز للقاء كما يلي:

حراسة المرمى: توم هيتون

خط الدفاع: فريدريك جويلبيرت – إيزري كونسا – تايرون مينجز – مات تارجيت

خط الوسط: دوجلاس لويز - كونور هوريان – جون ماكجين

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – ويسلي – جاك جيرليش

موعد مباراة تشلسي ضد أستون فيلا والقنوات الناقلة لها

وتبدأ أحداث المباراة يوم غد الأربعاء الموافق 4 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق يوسف سيف، ويديرها الحكم كريس كافاناه.