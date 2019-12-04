رياضة | كوكاكولا يواجه إف سي مصر استعدادا لسيراميكا في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوكاكولا يواجه إف سي مصر استعدادا لسيراميكا في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق كوكاكولا وفريق اف سي مصر، في مباراة ودية تجمعهما ، في الواحدة من ظهر الأربعاء على ملعب طلعت حرب، وذلك في إطار استعدادات كوكاكولا لمواجهة سيراميكا ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري القسم الثاني.

ويستعد فريق كوكاكولا لمباراة سيراميكا، يوم الاتنين المقبل، على ستاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري القسم الثاني.

وكان فريق كوكاكولا قد تعادل في المباراة السابقة مع الداخلية في موقعة مثيرة بهدفين لكل منهما، ويحتل المركز السابع برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الداخلية وبتروجت.

Advertisements

وفي المقابل، يخوض نادي مصر المباراة الودية بفريق البدلاء عقب حصول الأساسين على راحه بعد الفوز على طلائع الجيش في دور الـ 32 من كأس مصر.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 16 نقطة

2- جمهورية شبين 11 نقطة

3- منتخب السويس 10 نقاط

4- القناة 9 نقاط

5- النجوم 9 نقاط

6- الداخلية 8 نقاط

7- كوكاكولا 8 نقاط

9- بتروجت 8 نقاط

10- المريخ 4 نقاط

11- الزرقا نقطتين

12- الترسانة نقطتين