رياضة | نشرة أخبار برشلونة اليوم: ميسي يوجه رسالة قوية إلى رونالدو ونجم برشلونة ينتقل إلى مدريد وصدمة كبرى بسبب كوتينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار برشلونة اليوم: ميسي يوجه رسالة قوية إلى رونالدو ونجم برشلونة ينتقل إلى مدريد وصدمة كبرى بسبب كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 3 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا على فريق أتليتكو مدريد في الدوري الاسباني، وأيضا تتويج اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 3 - 12 - 2019 :-

- ميسي يوجه رسالة مثيرة إلى رونالدو بعد التتويج بالكرة الذهبية

أقر قائد برشلونة الإسباني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الثلاثاء، بأنه "شعر بالألم" عندما شاهد البرتغالي كريستيانو رونالدو يعادله في عدد الكرات الذهبية (5 مرات)، ولكنه أبدى تفهمه لعدم فوزه بهذه الجائزة منذ 2015 حتى أمس الإثنين، عندما توج بها للمرة السادسة، وأوضح ميسي في حوار مع مجلة فرانس فوتبول "شعرت بالألم عندما عادلني كريستيانو في عدد الكرات الذهبية. ولكن الأمر كان منطقياً".

- كلوب يوجه رسالة قوية إلى ميسي وينصف فان دايك

قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن فوز ميسي بالكرة الذهبية : "أرى الأمر مختلفاً قليلاً ويرى الكثير من الناس أنه مختلف بعض الشيء، لكن هذه ليست مشكلة على الإطلاق، قلت قبل ذلك أكثر من 500 ألف مرة أن ليونيل ميسي على الأرجح هو أفضل لاعب رأيته في حياتي. لكن لا يمكنني أن أتذكر موسماً أكثر إثارة للإعجاب من أحد المدافعين على الإطلاق. بصراحة. لذلك كان من المناسب أن يفوز فيرجل بالجائزة. سمعت أنه كان قريباً جداً".

- لن تصدق.. الفارق بين ميسي وفان دايك في نقاط الكرة الذهبية

وفقاً لما كشفته اليوم الثلاثاء مجلة فرانس فوتبول التي تمنح الجائزة العريقة، فإن ميسي رفع الجائزة للمرة السادسة في مشواره في رقم قياسي بعد تفوقه على غريمه كريستيانو المتوج بها خمس مرات، لتقدمه بفارق 7 نقاط فقط عن مدافع ليفربول وأفضل لاعبي القارة الأوروبية.

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- فيليب كوتينهو يصدم برشلونة والسبب بايرن ميونيخ

أكد النجم البرازيلي مهاجم برشلونة فيليب كوتينهو أنه يريد البقاء في بايرن ميونيخ بمجرد انتهاء فترة الإعارة في ملعب أليانز أرينا بشهر مايو المقبل، ومنذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ ، أعاد كوتينهو اكتشاف شكل ما ، وأبقى على دور البداية وسجل ثلاثة أهداف إلى جانب المطالبة بخمس تمريرات حاسمة.

- منبوذ برشلونة ينتقل إلى أتلتيكو مدريد في يناير

أشارت بعض التقارير إلى ان نادي أتليتكو مدريد يسعى للحصول على خدمات نجم نادي برشلونة في الانتقالات الشتوية القادمة، ويبدو أن لاعب خط الوسط ايفان راكيتيتش سيغادر النادي في يناير بعد تقليصه إلى مباراتين فقط في الدوري الإسباني منذ وصول فرانكي دي يونج من أياكس خلال الصيف الماضي.

- صحيفة إسبانية تكشف عن الوجه الآخر لـ"جريزمان"

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن أنطوان جريزمان لعب مباراة قوية ضد أتليتكو مدريد ولم يختبئ أبدا وعمل بشكل لا يوصف طوال 93 دقيقة كما هو الحال دائما، وبآخر الثواني هو من قتل المباراة، وتواجد بالدفاع وقدم المساندة، وهجوميا تحرك كثيرا وفتح مساحات للزملاء ومنها جاء هدف ميسي الوحيد والذي أهدى برشلونة الفوز.

- لاعب برشلونة: ريال مدريد ليس منافسة لنا فقط علي الليجا

أكد سيرجو روبيرتو لاعب فريق برشلونة الإسباني في تصريحات صحفية، إن ليس ريال مدريد فقط هو منافسنا علي بطولة الدوري الاسباني الممتاز هذا الموسم ةهناك إشبيلية وأيضا أتلتيكو مدريد رغم الخسارة في المباراة الماضية في مباراتنا على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد.