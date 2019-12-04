رياضة | مورينيو يدفعه للرحيل.. كبار أوروبا يتصارعون على ضم نجم توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يدفعه للرحيل.. كبار أوروبا يتصارعون على ضم نجم توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل الصراع في الساعات الأخيرة الماضية بين كبار قارة أوروبا للتعاقد مع نجم نادي توتنهام الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

كبار أوروبا يستهدفون ضم إريكسن

وأكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي مانشستر يونايتد ونادي إنتر ميلان ونادي يوفنتوس يتنافسون بقوة حاليا لضم الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط نادي توتنهام خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

موقف إريكسن من الرحيل عن توتنهام

وكان إريكسن قد أظهر رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف نادي توتنهام في الشتاء القادم لأنه أصبح لا يشعر بالراحة في النادي.

احتمالية تجديد عقد إريكسن

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وكان بعض التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت مؤخرا إلى أنه من الممكن أن يستمر إريكسن مع نادي توتنهام ويقوم بتجديد عقده مع الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالية وذلك نظرا لقدوم البرتغالي جوزيه مورينيو ليتولى مهمة تدريب الفريق.

مشاركات إريكسن مع توتنهام هذا الموسم

وقد شارك كريستيان إريكسن في 20 مباراة حتى الآن مع نادي توتنهام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدف وحيد.

ترتيب نادي توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي توتنهام في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.