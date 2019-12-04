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كلوب يقول كلمته بشأن جائزة الكرة الذهبية

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الألماني يورغن كلوب

رأى الألماني يورغن كلوب مدرب فريق الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، أن نجم خط دفاعه الهولندي فرجيل فان ديك كان يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي منحت، الاثنين، للأرجنتيني ليونيل للمرة السادسة في تاريخه، مبدياً تفهمه لذلك.

وجاء قائد منتخب هولندا في المركز الثاني بعد مهاجم ، على الرغم من لعبه دورا كبيرا بفوز ليفربول بلقب الموسم الماضي، بعد الفوز على برشلونة وميسي بالذات في الدور نصف النهائي.

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وقال كلوب "أرى الأمر مختلفا قليلا ويرى الكثير من الناس أنه مختلف بعض الشيء، لكن هذه ليست مشكلة على الإطلاق (...) قلت قبل ذلك أكثر من 500 ألف مرة أن ليونيل ميسي على الأرجح هو أفضل لاعب رأيته في حياتي. لكن لا يمكنني أن أتذكر موسما أكثر إثارة للإعجاب من أحد المدافعين على الإطلاق.

وأضاف مردب "الردز": " لذلك كان من المناسب أن يفوز فيرجل بالجائزة. سمعت أنه كان قريبا جدا".

 

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