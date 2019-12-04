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شقيقة رونالدو ترد بقوة على فان دايك

يبدو أن كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو لم تستسغ "سخرية" مدافع ليفربول فان دايك بشأن غياب النجم البرتغالي عن حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس. كاتيا ردت بقوة على فان دايك. فماذ قالت بالضبط؟

لم تتردد كثيراً كاتيا أفيرو شقيقة نجم فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو في الرد على "سخرية" مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك، والذي علق على غياب النجم البرتغالي عن حفل الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول" في العاصمة باريس قائلاً "هل كان (رونالدو) فعلاً منافسا؟".

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن كاتيا أفيرو، كتبت رسالة مطولة على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، من أجل الرد على سخرية فان ديك وتعداد إنجازات شقيقها في عالم الساحرة المستديرة.

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وقالت كاتيا أفيرو "الآن عزيزي فان دايك إلى أين أنت ذاهب؟ كريستيانو رونالدو ذهب وذهب ألف مرة (تقصد حفل الكرة الذهبية). كما ترى يا عزيزي فان دايك أن كريستيانو رونالدو كان بطلاً ثلاث مرات في البلد الذي تلعب فيه (إنجلترا) منذ سنوات".

وتابعت شقيقة النجم البرتغالي كلامها "كريستيانو رونالدو كان أفضل لاعب وأفضل هداف في البلد الذي تلعب فيه يا فيرجيل. وبالمناسبة كان أصغر منك"، وأضافت: "ثم يا عزيزي فيرجيل كريستيانو رونالدو ذهب إلى أماكن أخرى وأصبح أعظم لاعب في تاريخ ريال مدريد"، وأردفت أن كريستيانو رونالدو فاز بالكرة الذهبية خمس مرات.

يشار إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فض الشراكة مع كريستيانو رونالدو، وذلك بعد فوزه بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه المرصع بالألقاب المحلية والقارية في عالم الساحرة المستديرة.