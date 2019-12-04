الامارات | الهاملي: الإمارات غيّرت مفاهيم الإعاقة إلى طاقة

شكرا لقرائتكم خبر عن الهاملي: الإمارات غيّرت مفاهيم الإعاقة إلى طاقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو اللجنة البارالمبية الدولية، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، محمد فاضل الهاملي، أن الإمارات أصبحت رائدة في مجال تمكين أصحاب الهمم، وباتت تقطف ثمار الدعم الكبير الذي تحظى به هذه الفئة من القيادة الرشيدة، ما أهلها لتتبوأ مكانة مرموقة في الخريطة العالمية.

وأشار الهاملي بمناسبة اليوم العالمي لأصحاب الهمم، أمس، إلى أن الإمارات غيرت مفاهيم الإعاقة إلى طاقة بمبادراتها التي أدت إلى دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وهي الغاية التي تسعى لها الدولة دائماً من أجل تهيئة المجتمع، واحتضان أصحاب الهمم في بيئة صديقة للجميع.

وأكد الهاملي في بيان صحافي أن «الإمارات هي جزء من الاحتفال باليوم العالمي لأصحاب الهمم، وتحقق الدولة النجاح تلو الآخر من أجل دعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً، وتطوير رياضة أصحاب الهمم بالدولة، التي تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام، وفق النهج المرسوم، ما كان له المردود الإيجابي على مسيرة كل منتسب لها».

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وأشار الهاملي إلى أن وصول الإمارات إلى الريادة في مجال أصحاب الهمم هو نتاج للدعم والاهتمام الكبيرين من قبل القيادة الرشيدة بتوفير البنية التحتية لأصحاب الهمم، حيث أصبحت مدن الدولة بيئة صديقة لهم، ونموذجاً يحتذى من أجل تمكينهم لتحقيق ما يصبون إليه جميعاً.

وأضاف: «كل هذا الاهتمام منح الإمارات دوراً كبيراً في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، حيث استضافت العديد من الأحداث العالمية الخاصة بفئة مهمة في مجتمعنا».

وأضاف: «رياضة أصحاب الهمم في الإمارات تعيش لحظات الازدهار، والتي استضافت أحداثاً مهمة، منها استضافة أبوظبي لدورة الألعاب العالمية الصيفية كأول مدينة شرق أوسطية تستضيف (عالمية الأولمبياد الخاص)، حيث كانت هذه الاستضافة لأكبر حدث إنساني ورياضي في العالم مصدر فخر واعتزاز».